IL M5S PERDE PEZZI ANCHE IN CONSIGLIO REGIONALE: SE NE VA MARIA MUSCARA’

Da tempo in rottura con le posizioni del Gruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Muscara’ ha annunciato, proprio oggi, di voler lasciare il M5S che, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, perde un pezzo alla vigilia del voto per i delegati al voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, in programma martedi’ prossimo. Duro il commento del M5S nei confronti della scelta della consigliera Muscarà.

“Prendiamo atto della scelta della consigliera Muscarà di lasciare il nostro gruppo consiliare regionale, scelta che ad oggi abbiamo appreso solamente dal suo profilo facebook. In un momento così critico, in cui le persone si aspettano da noi risposte, invece di un’opposizione gridata e inconcludente, come M5S in Regione Campania abbiamo voluto scegliere la strada di un’opposizione responsabile, capace di collaborare e di ottenere risultati importanti per i cittadini, pur senza mai rinunciare ai nostri principi. Le accuse mosse al Movimento 5 Stelle nel lungo post della consigliera sono dunque sconfessate dai frutti del nostro lavoro, a partire dall’ultima manovra di bilancio regionale, in cui la nostra azione ha convinto la maggioranza a tornare sui suoi passi, mettendo un freno a una ulteriore cementificazione della nostra terra. Continueremo a lavorare a testa bassa fino all’ultimo giorno per risolvere i problemi dei cittadini, impegnandoci per migliorare la qualità della vita di tutti, e lo stiamo facendo portando a casa risultati concreti. Troviamo sia il modo più efficace per onorare la fiducia che i campani hanno riposto in noi”. Così il Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle in seguito all’annuncio, via Fb, dell’addio al Movimento 5 Stelle della consigliera regionale Maria Muscarà.