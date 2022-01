COMUNE DI PAGANI. DE PRISCO: “5 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA”

Il progetto di rigenerazione prevederà la chiusura parziale del tratto di via Gaetano Tramontano antistante la piazza del cinema, e una nuova viabilità attraverso via Minzoni, che sarà collegata a via Marco Pittoni, con rotazione intorno alla nuova piazza. Grazie alla riqualificazione generale dell’area, si progetterà attraverso lavori previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche e dal Puc anche un collegamento diretto con piazza Sant’Alfonso.