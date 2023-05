IL M5S STECCA L’APPUNTAMENTO CON LE COMUNALI 2023: IL FLOP DI SCAFATI E PONTECAGNANO FAIANO

Il 2,15% a Pontecagnano Faiano, l’1,89% a Scafati: sono questi i numeri del Movimento 5 Stelle in Provincia di Salerno per le Comunali 2023. Un vero flop, nonostante l’arrivo, a Scafati, del leader Giuseppe Conte che ha voluto dare man forte ai candidati ma soprattutto alla neo Coordinatrice Provinciale Virginia Villani che ha fatto un pessimo esordio alla guida del partito in Provincia di Salerno. E se a Pontecagnano Faiano il dato basso era quasi scontato, quello che stupisce è, sicuramente, il numero raggiunto a Scafati dove alle Politiche del mese di Settembre 2022 il Movimento 5 Stelle era stato il primo partito per numero di voti.

