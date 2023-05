PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI, DAL COVID ALLE POLITICHE SOCIALI: IL LAVORO CHE PAGA

200 voti in piu’: dai 396 del 2018, quando non sedeva neppure in Consiglio Comunale, ai 596 di qualche giorno fa: per l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano Annalaura Villari le Comunali del 14 e 15 Maggio hanno rappresentato una importante conferma del grande lavoro portato avanti, sul territorio, nel corso degli ultimi 5 anni. Dalla assistenza alle famiglie in piena emergenza Covid alla gestione dei tanti progetti di inclusione per i diversamente abili, passando per iniziative che hanno coinvolto i piu’ piccoli ed i meno giovani: ora è il momento di dare continuità alle politiche di sostegno e di aiuto che hanno avuto tanti beneficiari, anche grazie alla capacità di avviare una concreta collaborazione con il Piano di Zona, con il Comune di Salerno e con l’assessore alle politiche sociali Paola de Roberto.

