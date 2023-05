PONTECAGNANO FAIANO. RAFFAELE SILVESTRI (FDI): “RIPARTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA POLITICA”

E’ Raffaele Silvestri il consigliere comunale eletto nella lista di Fratelli d’Italia alle Comunali di Pontecagnano Faiano. Silvestri, consigliere uscente, si conferma nel ruolo ed annuncia un nuovo corso politico all’interno dell’assise del centro della Provincia di Salerno.

“Fratelli d’Italia” scrive Silvestri, “conquista un seggio alle elezioni comunali, un’affermazione che ripaga il Partito del lavoro svolto negli ultimi 5 anni. Fratelli d’Italia proseguirà il proprio percorso partendo dai cittadini che hanno riposto fiducia nel Partito e che hanno sostenuto tutti i candidati presenti in lista. Fratelli d’Italia anteporrà sempre il bene della nostra città a qualunque altra cosa. Per quanto mi riguarda avrò il privilegio di continuare, grazie ai cittadini che hanno riposto fiducia in me, a rappresentare il Partito in Consiglio comunale (sono orgoglioso di Voi !!! ). Un ringraziamento particolare intendo rivolgere al Presidente del Partito Anastasio, al Segretario cittadino Corrado e a tutti i candidati presenti in lista che hanno affrontato la campagna elettorale con correttezza e rispetto nei confronti dei cittadini e degli ‘avversari’ politici. Da tutto questo, oggi, il Partito riparte per una nuova avventura ‘politica’!”