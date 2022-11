IL M5S SUPERA IL PD: IL SORPASSO DI GIUSEPPE CONTE SU ENRICO LETTA NEI SONDAGGI

Il Movimento 5 Stelle, secondo il sondaggio di SWG per la 7, ad oggi, supera il Partito Democratico nelle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni politiche: il tracollo del Pd post elezioni continua senza freni e pare che sia destinato a proseguire, considerato che adesso si parte con la fase congressuale. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dunque, tocca quota 16,8% staccando di oltre mezzo punto percentuale (16%) il Pd di Enrico Letta che, dal 25 Settembre, continua a perdere consenso tra gli elettori italiani. Semplici sondaggi ? Forse, ma nel gioco del rapporto di forza tra i due partiti, in vista del Congresso del Pd ma anche delle prossime elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio, i dati dei sondaggi avranno, di sicuro, un peso. E non solo per eventuali accordi ma anche per la scelta del candidato alla Presidenza.

