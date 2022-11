FISCIANO. IL COMUNE ISTITUISCE LA GIORNATA DEL GIOCO: RICHIESTA AL GOVERNO

“Abbiamo istituito ieri “la Giornata del Gioco”, accogliendo e facendo nostra la proposta dell’Amministrazione Comunale della Città di San Giorgio a Cremano, insieme alla quale chiederemo anche al Governo l’istituzione di una giornata celebrativa denominata “IL GIORNO DEL GIOCO”.”

Lo scrive il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

La finalità è quella di sensibilizzare la cittadinanza sul diritto dei bambini al gioco, sancito dall’art. 31 della “Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”.

La manifestazione, che riguarda il nostro Comune, si svolgerà in collaborazione con le scuole e ricadrà sempre il terzo giovedì del mese di maggio ed ha come fine trasformare le piazze e le strade in teatro dell’evento, rendendole a misura di bambini e dei giovani, diventando così un’occasione di socializzazione ed aggregazione non solo per i più piccini ma anche per le loro famiglie.