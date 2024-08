IL MINISTRO ADOLFO URSO: “A SETTEMBRE UN DOCUMENTO SULLA POLITICA INDUSTRIALE DEL PAESE”

“Made in Italy 2030” sarà una sorta di libro verde: “una proposta di analisi prospettiche con una serie di domande, che attiverà una consultazione pubblica sul modello che usa talvolta la Commissione europea con tutti gli stakeholders. Consultazione pubblica che ci permetterà di giungere poi a un documento finale, entro la fine dell’anno, che possa delineare la politica industriale del nostro Paese da qui ai prossimi anni”. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’incontro al ministero con i segretari confederali e di categoria sulle tematiche di politica industriale.

Urso ha continuato: dopo più di un anno di lavoro, la nostra intenzione “è di presentare a settembre il ‘Made in Italy 2030’, un documento che traccia la politica industriale che noi vorremmo realizzare in sede nazionale con un respiro di almeno cinque anni, che mi auguro in sintonia con quella che sarà la politica industriale europea che verrà indicata dalla prossima Commissione europea che si insedierà a fine 2024 e con cui ci confronteremo”.