IMMA VIETRI (FDI): “PAGAMENTO QUINTA RATA PNRR, GRANDE SUCCESSO PER GOVERNO MELONI”

“Grazie al versamento della quinta rata del Pnrr ufficializzato oggi dalla Commissione europea, pari a 11 miliardi di euro, l’Italia conferma il suo primato in Europa. Si tratta di un risultato molto importante raggiunto grazie al grande lavoro portato avanti dal Presidente Meloni e dal Ministro Fitto”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “L’Italia si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l’ammontare maggiore di finanziamento, pari a 113,5 miliardi di euro, corrispondente al 58,4% delle risorse complessive del Piano. I finanziamenti della V rata – sottolinea Vietri – saranno destinati a investimenti strategici in settori chiave come la giustizia, l’istruzione, la sanità e la transizione digitale, con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini. Ancora una volta sono state smentite le strumentali critiche delle opposizioni che tifavano per un fallimento del Governo, che non c’è stato oggi e non ci sarà neanche in futuro” conclude Vietri. (

Share on: WhatsApp