IN REGIONE UNA NUOVA COMMISSIONE SPECIALE GUIDATA DALLA LEGA. SI DECIDE AD INIZIO SETTEMBRE

Per l’ultimo anno della legislatura del Consiglio Regionale della Campania, cosi’ come avvenuto nel 2019, verrà istituita una nuova Commissione Speciale (con ogni probabilità dedicata alle società partecipate della Regione), la cui guida sarà riservata agli esponenti della Lega, per bilanciare l’assenza dei rappresentanti del partito di Matteo Salvini dall’Ufficio di Presidenza. E’ quanto emerso dalla riunione dei capigruppo che ha rinviato la convocazione del Consiglio Regionale alla prima settimana di settembre, quando insieme alla Commissione Speciale, si discuterà anche dell’approvazione dell’assestamento di bilancio del Consiglio Regionale. Una commissione speciale che dovrà essere guidata da un nome della Lega, attorno al quale è già scattata la corsa alla candidatura: in corsa c’è l’x Rettore di Unisa Aurelio Tommasetti, che non gode del sostegno indispensabile della maggioranza, ma anche la consigliera della Lega di Caserta Antonella Piccirillo, che, con ogni probabilità, otterrà la guida della nuova commissione speciale della Regione Campania.

