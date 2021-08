IL MINISTRO DEL LAVORO ANDREA ORLANDO NON ESCLUDE OBBLIGO DI VACCINAZIONE

“Sono favorevole ad esplorare tutte le soluzioni che consentano di mettere quanto più possibile in sicurezza gli italiani”. Così, arrivando al Meeting di Cl il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta al Governo, avanzata proprio alla kermesse riminese dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra di vare una legge sull’obbligo vaccinale. “Personalmente – ha aggiunto – sono convinto che tutti gli strumenti che sono in grado di contrastare la pandemia, nel rispetto della Costituzione e sentite le autorità scientifiche, vadano percorse. Questa – ha concluso – è una mia opinione e, come sappiamo, ce ne sono di articolate e differenziate sia al Governo che in Parlamento”.

