SALERNO. IL 10 SETTEMBRE L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DELLA CONSILIATURA

Verrà fissato per il prossimo 10 settembre l’ultimo consiglio comunale della consiliatura eletta nel maggio del 2016: ad oltre 5 anni dalla celebrazione delle elezioni comunali, con una proroga di oltre 4 mesi, i consiglieri comunali di Salerno saranno chiamati ad approvare il bilancio di Previsione 2021 che, quest’anno, vede la luce quando mancano tre mesi alla fine dell’anno. Un documento finanziario, tra l’altro, pieno di provvedimenti importanti che stanno facendo registrare le prime critiche da parte delle opposizioni: la vendita di alcuni pezzi del litorale, la cessione delle aree di Via Mazzini e Via Vinciprova, con i relativi diritti edificatori. Temi che lasceranno il segno sulla città per i prossimi anni e che vengono portati all’attenzione del consiglio comunale dalla Giunta che, a breve, concluderà la sua esperienza a Palazzo di Città.

Share on: WhatsApp