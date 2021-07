IL MINISTRO FRANCO SE NE FREGA DEI COMUNI: NIENTE PROROGA PER APPROVAZIONE BILANCI

Alla fine di una lunghissima attesa, dal Ministero delle Finanze non è arrivata nessuna proroga per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni che deve avvenire entro oggi 31 Luglio. Il temine resta fermo, con quasi 2.000 comuni d’Italia che hanno dovuto attendere l’approvazione del Sostegni Bis per avere a disposizione le somme da utilizzare per il pagamento dei debiti commerciali. La vicenda che ha fatto saltare tutti gli equilibri è legata alla sentenza della Corte Costituzionale che ha ridotto da 30 a 3 anni i tempi per il pagamento dei debiti delle amministrazioni comunali, spalmati su base trentennale. Il Governo, almeno per il 2021, ha messo i soldi a disposizione dei Comuni che adesso dovranno fare i salti mortali per l’approvazione dei bilanci di previsione. E con buona pace dei consiglieri comunali di Salerno, Cava de’ Tirreni, Angri, Nocera Superiore e Mercato San Severino si prospetta una vigilia di Ferragosto in aula per votare il Bilancio di Previsione.

Share on: WhatsApp