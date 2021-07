SALERNO. SIMONA SCOCOZZA ED I SUOI CANDIDATI ALLE PRESE CON LA PULIZIA DELLA CITTA’

Domani 1 agosto ore 8.30 i candidati delle liste Attivisti per Salerno e Consenso civico in compagnia della candidata sindaca Simona Libera Scocozza saranno in via Pietro De Ciccio per un’operazione di pulizia della strada, lasciata nel degrado più assoluto, così come tante altre nella città, a causa della mala amministrazione del sindaco Napoli. Con Noi alla guida della città queste situazioni non avverranno più. Decoro cittadino e pulizia degli spazi pubblici sono tra i punti essenziali del nostro programma di cambiamento della città.

