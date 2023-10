IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA TORNA IN PROVINCIA DI SALERNO: FOCUS SU PESCA ED AGRICOLTURA

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida torna in Provincia di Salerno per una serie di incontri con le realtà produttive del territorio: l’appuntamento è per il prossimo mercoledi’ quando Lollobrigida, accompagnato dal Vice Ministro Edmondo Cirielli, dal Senatore Antonio Iannone e dalla deputata Imma Vietri, sarà prima a Cetara, in visita ad alcuni armatori impegnati nella pesca del tonno; poi nel pomeriggio a Battipaglia, all’interno di un noto albergo della zona, una riunione con tutti gli operatori agricoli della quarta gamma. Una giornata interamente salernitana, dunque, per il Ministro Lollobrigida che incontrerà i rappresentanti dei settori trainanti dell’economia del territorio.

