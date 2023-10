PONTACAGNANO FAIANO. BISOGNO: “I GIUDICI DEL TAR BOCCIANO LANZARA ED IL SUO PIANO RIFIUTI”

La battaglia di quei mesi, giudicata con snobismo e sufficienza dal primo cittadino e dai suoi fedeli cortigiani, era una battaglia sacrosanta per la città, la nostra città, e per impedire che un impianto del genere fosse realizzato a pochi metri dalla nostra litoranea.

Il sindaco, oltre ai suoi vuoti slogan, non è stato capace neanche di porre in essere i passaggi necessari per quel progetto che lui diceva essere fondamentale ed imprescindibile e che invece, come tutti i cittadini possono vedere con i loro occhi, ha rivelato la sua totale inutilità.