IL MINISTRO TAJANI IN PROVINCIA DI SALERNO IL 18 DICEMBRE PER LE NUOVE SEDI DI FORZA ITALIA

Una intera giornata in Provincia di Salerno per incontrare gli elettori ma anche per tagliare il nastro di alcune nuove sedi comunali di Forza Italia: il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia, sarà in provincia il prossimo 18 Dicembre per una visita dal sapore tutto politico. Ancora da definire il calendario degli incontri ma, di certo, Tajani sarà in diversi comuni della Provincia di Salerno per salutare l’apertura delle nuove sedi del partito ed anche per rilanciare l’azione politica di Forza Italia sul territorio, a cominciare dai comuni che nella prossima primavera saranno chiamati al voto. Antonio Tajani sarà, quasi certamente, ospite a Salerno della segreteria politica dell’europarlamentare Lucia Vuolo, poi dovrebbe spostarsi anche a Cava de’ Tirreni ed a Pontecagnano Faiano. Nelle prossime ore sarà definito il programma ufficiale della giornata salernitana del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Share on: WhatsApp