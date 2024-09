IL MONDO DELLA CACCIA IN CAMPANIA CON IL FIATO SOSPESO PER L’UDIENZA DEL 24 SETTEMBRE

C’è un intero mondo, quella della Caccia in Campania, che sta con il fiato sospeso in attesa dell’esito dell’udienza, fissata dinanzi al Tar Campania per martedi’ 24 Settembre, per discutere nel merito i ricorsi che, fino ad oggi, hanno ottenuto due sospensive, bloccando, di fatto, l’attività venatoria in tutta la Regione.

Nel frattempo la Regione Campania, che ha approvato sia in Giunta che in Consiglio, il nuovo Piano Venatorio Pluriennale, punta sull’udienza di martedi’ per cancellare le polemiche che hanno coinvolto, in modo particolare, l’assessore Nicola Caputo e per dare, finalmente, il via all’attività su tutto il territorio.

I ricorsi, di cui si discuterà dinanzi ai Giudici del Tar Campania, come già avvenuto negli anni passati, sono state presentate dalle associazioni ambientaliste.