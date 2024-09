PD CAMPANIA. IL CONGRESSO A FINE ANNO ? C’E’ L’IPOTESI DI UN COMMISSARIAMENTO PIU’ LUNGO

Il Commissario Regionale del Partito Democratico Antonio Misiani, nominato nella primavera del 2023 dalla Segretaria Elly Schlein, potrebbe essere sostituito, a fine mese, da un nuovo commissario con il compito di prolungare la fase di gestione straordinaria ed allungare, di fatto, i tempi per la celebrazione del Congresso Regionale in Campania. E’ questa una notizia che, nelle ultime ore, rimbalza all’interno degli ambienti del Partito Democratico della Campania che, per qualche settimana, ha sperato di poter chiudere la lunga pagina del Commissariamento, con la celebrazione del Congresso Regionale e con l’elezione di un nuovo Segretario, incaricato, ovviamente, di guidare il Partito Democratico all’appuntamento con le Regionale del prossimo autunno. Pare, invece, che si ritorni al punto di partenza, con il Pd Campano impantanato nelle sabbie mobili del Commissariamento e con una situazione politica sempre piu’ complessa in vista delle Regionali.

