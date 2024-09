CARLO CALENDA RILANCIA DOPO LE FUORIUSCITE: “CONTINUIAMO CON 12 PARLAMENTARI E 700 AMMINISTRATORI”

“Nella scorsa legislatura eravamo due. Il punto non è la somma algebrica dei parlamentari ma se c’è uno spazio per fare politica. Il centro è il luogo delle soluzioni ed è necessario” che ci sia “per questo continueremo: lo abbiamo fatto in due, lo facciamo oggi in 12 parlamentari e 700 amministratori”. Lo ha detto il leader di Azione, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24 commentando la fuoriuscita dal partito di quattro parlamentari.

Nel campo largo “non è che non ci siamo per un vezzo, perché la parola ci sta antipatica, ma perché sulla transizione, gli investimenti, l’immigrazione, la giustizia e il posizionamento internazionale dell’Italia la pensiamo in maniera diversa. Lo dico con profondo rispetto perché prendono tanti più voti di noi, ma quel modo di fare politica con gli slogan è sbagliato. Con gli slogan di destra e di sinistra sta morendo questo Paese”, ha aggiunto