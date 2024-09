AZIONE SALERNO. PER IL NUOVO COORDINATORE SI ATTENDE IL CONGRESSO PROVINCIALE DI FINE NOVEMBRE

Le dimissioni del Coordinatore Provinciale di Azione Gigi Casciello non porteranno alla nomina di un Commissario del partito ma i nuovi vertici provinciali saranno eletti, a fine novembre, nel corso del Congresso Provinciale. E’ quanto si apprende da ambienti interni al partito di Carlo Calenda che, anche a livello regionale, si appresta a chiudere la fase di tesseramento 2024 per poi celebrare il nuovo Congresso della Campania.

Per il momento, dunque, non ci sarà nessuna decisione romana per Azione Salerno: il congresso provinciale individuerà i nuovi responsabili provinciali del partito che accompagneranno Azione fino all’appuntamento con le Regionali in Campania nell’autunno del 2025