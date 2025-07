IL VENETO DI ZAIA BLOCCA LE TRATTATIVE MA IN CAMPANIA TORNA IL NOME DI MATTEO PIANTEDOSI

E’ il Veneto a bloccare, almeno per il momento, tutte le trattative all’interno del Centro Destra per la scelta dei candidati alla Presidenza delle Regioni Veneto, appunto, Campania, Puglia e Toscana. Un puzzle che deve, necessariamente, partire dal Veneto, la regione che, con molta probabilità, resterà al centro destra e che Fratelli d’Italia vorrebbe marcare con una propria candidatura. E Zaia ? Per l’attuale Governatore del Veneto, pare, che proprio nel corso della riunione di ieri pomeriggio, sia arrivata la proposta di entrare all’interno del Governo Meloni, con la Lega pronta a rinunciare ad un proprio Ministro, Matteo Piantedosi, diretto in Campania per una candidatura contro Roberto Fico. Una fantasiosa ricostruzione di quanto potrebbe accadere ? Per saperlo non bisognerà attendere molto tempo, considerato che i leader del centro destra si sono dati appuntamento per lunedi’ prossimo, sempre a Roma, per affrontare i dossier delle Regionali 2025.

