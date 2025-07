SINISTRA ITALIANA SALERNO: “SANITA’, LE DENUNCE SEMPRE IN RITARDO E SOLO PROPAGANDA”

Sinistra Italiana è stata sempre attenta e puntuale nel denunciare le tante inefficienze e criticità che impediscono il diritto alla salute dei cittadini salernitani e campani. Abbiamo promosso iniziative presso le strutture ospedaliere cittadine e della provincia, fino a Sapri ( punti nascita). Tali iniziative anche sorrette da interrogazioni parlamentari, hanno ottenuto, attraverso incontri con le Direzioni Generali, modifiche e miglioramenti delle critiche condizioni nei pronto soccorso e nelle degenze.

Lo scrivono i responsabili della Segreteria Provinciale di Salerno di Sinistra Italiana.

Abbiamo sempre difeso l’impegno quotidiano che è poco definire eroico dei tanti operatori sanitari, ma al tempo stesso abbiamo denunciato responsabilità gestionali e politiche dei vari livelli istituzionali fino al governo nazionale. Il segretario regionale di Sinistra Italiana ha definito un atto di arroganza istituzionale la nomina a fine mandato dei direttori generali da parte di De Luca; comunque noi apprezziamo le dichiarazioni programmatiche del neodirettore Verdoliva dell’AOU di Salerno e chiediamo la ripresa del confronto avviato 2 mesi fa con la precedente direzione generale. Ai consiglieri comunali di opposizione, nell’esprimere la nostra solidarietà per l’arroganza dimostrata dalla maggioranza del Consiglio Comunale, chiediamo di fare attenzione a utilizzare servizi televisivi che spesso hanno l’unico obbiettivo che è quello di distruggere ancora di più la sanità pubblica. I cittadini hanno bisogno di sanità territoriale, domiciliare e di prevenzione; hanno bisogno di una emergenza urgenza gestita da operatori in numero sufficiente, motivati e pagati come i loro colleghi europei. Invitiamo tutti i partiti politici, le associazioni, le organizzazioni sindacali e la Conferenza dei Sindaci a confrontarsi con le nuove direzioni generali per utilizzare i fondi del PNRR per migliorare la sanità pubblica.

Salvatore Raimondi responsabile provinciale sanità Sinistra Italiana