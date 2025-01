IMMA VIETRI (FDI): “CON GOVERNO DI GIORGIA MELONI TORNA LA LEGALITA’ ANCHE A SCAMPIA”

“Il completamento dello sgombero delle Vele è una buona notizia per i cittadini di Napoli e della Campania. Uno dei luoghi simbolo della Scampia di Gomorra non esiste piu'”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il lavoro del Governo Meloni per restituire alla vivibilità le aree più difficili, sottraendole al controllo della criminalità organizzata, prosegue senza sosta. Ora, come ha annunciato il Premier, potrà partire un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana – così come sta avvenendo con successo già a Caivano – in un territorio difficile, che potrà rinascere all’insegna della legalità e della sicurezza. Dopo anni di disinteressamento da parte dai Governi precedenti, la presenza dello Stato anche a Scampia ora è concreta e visibile” conclude Vietri.

