SAN CIPRIANO PICENTINO. TORNA IL PREMIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI: APPUNTAMENTO DOMENICA 5 GENNAIO

Anche per il 2025 il Comune di San Cipriano Picentino, guidato dal Sindaco Sonia Alfano, ha deciso di assegnare agli studenti del territorio, particolarmente meritevoli, che hanno concluso il ciclo di studi superiore, un riconoscimento economico simbolico, per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale ai ragazzi ed alle ragazze che hanno dedicato tempo ed impegno allo studio. Dopo la prima edizione dello scorso anno, quest’anno l’appuntamento con il Premio per il Merito è per domenica 5 Gennaio, a partire dalle 19:30, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di San Cipriano Picentino in una serata che, per alcuni giovani del territorio, anticiperà di poche ore l’arrivo della Befana.

