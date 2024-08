IMMA VIETRI (FDI): “GIFFONI FESTIVAL, SOLDI AI FAMILIARI DI GUBITOSI ? INTERROGAZIONE AL MINISTRO SANGIULIANO”

“Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla protesta, persino con un cartello davanti alla sede del Ministero della Cultura, del fondatore del Festival di Giffoni (Salerno) Claudio Gubitosi, perché sosteneva che il Governo Meloni aveva tagliato i finanziamenti pubblici alla famosa kermesse, mettendola persino a rischio. Quando in realtà, come ha dimostrato il Ministero della Cultura, non è affatto così. Oggi, però, il quotidiano ‘Domani’ fa emergere un aspetto non trascurabile, ossia che, anche quest’anno, alcune consulenze e incarichi nell’ambito della kermesse sarebbero stati assegnati, persino con affidamenti diretti, a stretti familiari dello stesso Gubitosi”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare. “Scriverò al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano perché è doveroso garantire la massima trasparenza quando si tratta di soldi dei contribuenti. Come e da chi, dunque, vengono gestiti i fondi statali inviati ogni anno per lo svolgimento del Festival di Giffoni? E a quanto ammonta il giro economico che finisce in maniera diretta alla famiglia Gubitosi? Queste domande meritano una risposta. Non vorremmo trovarci al cospetto di un moralismo e di una battaglia per la cultura fatta da chi, in realtà, chiede al Governo nazionale più finanziamenti pubblici per tutelare, in realtà, anche gli interessi economici della propria famiglia” conclude Vietri.

