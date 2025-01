IMMA VIETRI (FDI): “I MIRACOLI NELLA SANITA’ IN CAMPANIA. LI VEDE SOLO VINCENZO DE LUCA”

“È stucchevole che De Luca parli ancora di miracoli fatti nella Sanità campana. Probabilmente il governatore non si è mai fatto un giro nei pronto soccorso, non ha mai visto foto e video di pazienti abbandonati per ore sulle barelle o dentro le ambulanze, non ha mai parlato con medici e infermieri costretti a fare turni massacranti. Continua a vivere in un mondo tutto suo fuori dalla realtà”. Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Campania a Montecorvino Rovella (Salerno). “Continua a dire: faremo, apriremo, diremo…. Ma quello che tutti i cittadini si domandano è: cosa ha fatto di concreto e visibile in questi dieci anni? Perché non è sceso in piazza a protestare quando i Governi precedenti, con il suo partito in maggioranza, non davano le risorse necessarie alla Sanità campana? Lancia accuse, ovviamente strumentali, ora che, invece, grazie al Governo Meloni, i fondi sono aumentati. De Luca, infatti, non dice che ammonta a 11 miliardi e 600 milioni il finanziamento per il 2025 destinato alla nostra regione nel riparto del Fondo sanitario nazionale. Rispetto all’anno scorso ci sono ben 400 milioni in più. Si tratta di un grande risultato di cui va dato merito a Fratelli d’Italia ed in particolare al Ministro della Salute Orazio Schillaci e al sottosegretario Marcello Gemmato. Dunque, invece di fare la solita propaganda elettorale, De Luca investa al meglio queste risorse nei mesi che gli restano prima della fine del mandato, senza raccontare frottole contro il Governo perché, come sempre, saranno i fatti e in questo caso i numeri a smentirlo” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp