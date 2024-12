IMMA VIETRI (FDI): “TUTTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE TUTELATI DAL GOVERNO MELONI”

“Ringrazio il Governo Meloni e in particolare il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci per la sensibilità mostrata in merito alla proposta di escludere gli Enti del Terzo Settore dall’applicazione dell’articolo 112 contenuto nella nuova Legge di Bilancio”. Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. “L’approvazione del mio ordine del giorno può far tirare un sospiro di sollievo a tutti gli ETS ricevitori di un riconoscimento pubblico di almeno 100mila euro. L’applicazione indiscriminata agli ETS delle misure di potenziamento dei controlli della finanza pubblica e le limitazioni di spesa introdotte dall’articolo 112, infatti, avrebbero compresso notevolmente l’operatività di tali soggetti, determinando, in generale, una compressione della loro autonomia. Questo parere favorevole – conclude Vietri – è un ulteriore segnale di attenzione che, fin dal suo insediamento, il Governo Meloni ha mostrato nei confronti di chi opera nel Terzo Settore”.

Share on: WhatsApp