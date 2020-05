Ci sono primi segnali positivi per una stagione turistica che, sicuramente, sarà diversa dalle altre e difficile ma che non è ancora completamente compromessa. In Costiera Amalfitana, alcune strutture alberghiere del Comune di Positano hanno già ricevuto prenotazioni a partire dal 4 giugno. A darne conferma il Sindaco del centro costiero Michele De Lucia.

Share on: WhatsApp