SAN CIPRIANO PICENTINO. RIAPRONO AL PUBBLICO GLI UFFICI COMUNALI

La Sindaca con ordinanza n. 32 del 15 Maggio 2020, da lunedì 18 Maggio 2020 dispone come segue l’accesso ai Servizi comunali e le attività del personale dipendente:

1) la sede comunale dal 18 maggio 2020, e fino a diverso provvedimento, sia aperta al pubblico nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì con accesso disciplinato dalle seguenti norme:

a) le attività dell’Area Demografica sono considerate indifferibili e da rendere in presenza e pertanto

📌l’accesso ai relativi uffici sarà consentito, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì e dalle ore 15.30 alle 18.00 il giorno di Martedì, in maniera scaglionata, evitando l’ingresso diretto dell’utenza all’interno degli uffici ed il sovraffollamento davanti allo sportello in vetro, mantenendo adeguata distanza da esso e tra gli utenti in attesa (per pratiche più complesse si consiglia richiesta di appuntamento al seguente numero: 089 — 8628001, interno 24);

b) le attività delle Aree Amministrativa, Finanziaria 1 e 2, e di Vigilanza sono considerate indifferibili e da rendere in presenza e pertanto

📌 l’accesso ai relativi uffici sarà consentito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì e dalle ore 15.30 alle 18.00 il giorno di Martedì, in maniera scaglionata, evitando l’ingresso diretto dell’utenza all’interno degli uffici ed il sovraffollamento davanti allo sportello in vetro, mantenendo adeguata distanza da esso e tra gli utenti in attesa (eventuale appuntamento da richiedersi telefonicamente al seguente numero: 089 — 8628001, interni 14, 15 e 16 (Area Amm.va) — 28 e 30 (Area Finanziaria 1-2) e 12 (Area Vigilanza). In ogni caso non è consentito l’ingresso diretto dell’utenza agli uffici, bensì solo l’utilizzo dello sportello in vetro con le modalità sopra descritte;

c) le attività dell’Area Tecnica 1 e dell’Area Tecnica 2 sono considerate indifferibili e da rendere in presenza nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì.

📌L’accesso ai relativi uffici sarà consentito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di Lunedì e Giovedì e dalle ore 15.30 alle 18.00 il giorno di Martedì, in maniera scaglionata, evitando l’ingresso diretto dell’utenza all’interno degli uffici ed il sovraffollamento davanti allo sportello in vetro, mantenendo adeguata distanza da esso e tra gli utenti in attesa. Per richieste/procedure urgenti ed indifferibili, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente al seguente numero: 089 — 8628001 – interni n. 20, 21, 22 e 23. Ogni altra richiesta o presentazione di pratica ( permessi di costruire, SCIA, pratiche dello sportello attività produttive ecc.) deve essere prodotta unicamente per via telematica sulla piattaforma dello Sportello Unico Digitale SUD) utilizzando i seguenti indirizzi: sue@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it;suap@pec.comune.sanciprianopicentino.sait

2) l’accesso agli uffici, anche ai fini dello svolgimento dei servizi essenziali, potrà avvenire esclusivamente con utilizzo dei dispositivi di protezione personale.