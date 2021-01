ITALIA VIVA. CONSIGLIERI REGIONALI RESPONSABILI PROVINCIALI DEL PARTITO

I Consiglieri Regionali di Italia Viva, eletti alle ultime elezioni Regionali del 20 settembre, potrebbero, a breve, essere indicati anche come nuovi responsabili provinciali del partito, nelle rispettive aree territoriali di competenza. Una voce che, proprio nelle ultime ore, giunge da Napoli e dall’interno del consiglio regionale dove, almeno per il momento, il Gruppo di Italia Viva resta unito e compatto, senza defezioni, all’interno della maggioranza del Presidente De Luca.

Consiglieri Regionali con un incarico importante, soprattutto in questa delicata fase politica, per Italia Viva sui territori della Campania: per Vincenzo Alaia ci sarebbe la Provincia di Avellino, per Tommaso Pellegrino quella di Salerno (si tratta, in questo caso, di una conferma), per Francesco Iovino la Provincia di Napoli e per Vincenzo Santangelo quella di Caserta, salvo l’intervento dell’assessore Nicola Caputo.

Resterebbe fuori dai giochi, per il momento, solo la Provincia di Benevento. E, a ben guardare, la scelta non è casuale: i Coordinatori Provinciali di Italia Viva avranno anche il delicato compito di guidare il partito all’interno delle trattative, in corso, per la composizione delle future alleanze per le Comunali a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta.

agendapolitica@libero.it