SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “UN CONSIGLIO COMUNALE SU TEMA TRIBUNALE”

La sciagurata ipotesi di privatizzare l’edificio dell’ex Tribunale di Salerno ha avuto il merito di sollevare il dibattito sulla destinazione della monumentale struttura, simbolo di giustizia, ma anche riferimento pubblico della bellezza architettonica, storica e culturale della città di Salerno, che è stata e che verrà.

Lo scrive il Consigliere Comunale Antonio Cammarota, in una nota indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

L’edificio deve rimanere pubblico e in mano pubblica, e deve aprirsi un ampio dibattito a tutti i livelli di partecipazione, con le categorie, la politica, le istituzioni, la scuola e l’università, i cittadini, e non soltanto nelle stanze di pochi.

Il centralissimo vecchio Tribunale potrebbe diventare un secondo Palazzo di Città di rappresentanza e di testimonianza di Salerno, partendo dalla funzione che lo ha caratterizzato, la giustizia, simbolo di società civile, per poi aprirsi ai riferimenti storici, culturali e sociali della nostra città, come la Scuola Medica Salernitana, Salerno Capitale, ad esposizioni museali, allo studio, al lavoro, ai giovani, disegnando il percorso dalla Salerno di ieri a quella di domani.

E ‘ opportuno allora che si discuta in Consiglio Comunale della destinazione del palazzo più importante della città, per essere stato tra l’altro sede del Ministero di Grazia e Giustizia durante Salerno Capitale, per impegnare l’amministrazione comunale a richiedere il vincolo monumentale civico e favorire nelle competenti sedi la destinazione che si riterrà.