LA CAMPANIA RESTA ZONA GIALLA MA SI ATTENDONO LE DECISIONI DI DE LUCA

Anche per questa settimana, sulla base delle valutazioni fatte dal Ministero della Salute, la Regione Campania resterà in zona gialla ma, oggi è venerdi’, bisogna attendere le eventuali decisioni piu’ restrittive del Presidente De Luca.

E in base all’ultimo monitoraggio, con le modifiche introdotte dal decreto, solo 6 regioni rimarrebbero gialle: Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Tutte le altre rischiano l’arancione, con la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente in zona rossa. Se però a mandare in rosso la Lombardia sono i numeri, a far scattare le restrizioni più dure in Sicilia è la richiesta del presidente Nello Musumeci, che sarà accolta da Speranza.