LA CASSAZIONE DICE NO AD ALFIERI: DOMICILIARI CONFERMATI ED IL PROCESSO RESTA A SALERNO

Anche la Corte di Cassazione ha confermato l’esistenza delle esigenze cautelari nei confronti di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio e Presidente della Provincia sospeso dopo l’arresto dello scorso 3 Ottobre: i giudici di legittimità hanno anche respinto la eccezione di competenza territoriale, sollevata dai difensori di Alfieri, stabilendo che il processo, già in corso, resta a Salerno. Respinte le istanze di revoca dei domiciliari anche per tutti gli altri imputati che avevano fatto richiesta per l’annullamento della misura cautelare. Per Alfieri, dunque, nessuna possibilità di affrontare il giudizio da uomo libero e, soprattutto, la conferma che il giudizio si terrà con l’accusa della Procura di Salerno e non di quella di Vallo della Lucania.

