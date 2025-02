TAGLI AL TERRITORIO ? IANNONE (FDI) REPLICA A DE LUCA (PD): “FORSE HA LE TRABECOLE”

“Capiamo che il deputato Piero De Luca sia frastornato nel dilemma se essere con il padre o con il partito, ma arrivare a dire che la provincia di Salerno sia stata tagliata dal Governo Meloni veramente significa essere alla disperazione. Negli ultimi due anni sono giunti in provincia di Salerno finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro tanto che, da Istituti indipendenti, siamo stati collocati all’ottavo posto in Italia per risorse del PNRR, ci mettiamo dietro anche moltissime province che vantano capoluoghi di regione. Per non parlare poi dei fondi che sono arrivati ai Comuni per la rigenerazione degli impianti sportivi, le mense scolastiche e il completamento di tantissime opere comunali sul FESR. Questo al netto di tanti altri bandi nazionali che hanno finanziato e stanno finanziando l’Ente Provincia e tanti comuni del salernitano. Lo sanno bene tutti gli Amministratori locali in buona fede che, peraltro, sono la dimostrazione vivente che con questo Governo si guarda a cittadini e territori e non alla maglietta che indossano i vertici amministrativi locali. Diversamente da quanto avviene con la Regione dove sindaci di centrodestra non possono neanche bussare alla porta. De Luca jr ha le trabecole e vive uno smarrimento, umano e politico, per il quale ci sentiamo addirittura di esprimergli solidarietà. Gli regaleremo una calcolatrice, visto che quella che usa è rotta. Mai la provincia di Salerno aveva avuto tanto ruolo nell’agenda politica nazionale e certamente i risultati di oggi per il territorio non trovano precedenti nei governi di sinistra degli ultimi dieci anni”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio uninominale di Salerno.

