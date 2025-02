REGIONALI 2025. FRATOIANNI (AVS): “IL CAMPO PROGRESSISTA SCELGA PRESTO IL SUO CANDIDATO”

“Le forze del campo progressista campano discutono e scelgono i tempi. Non sono io a doverli dettare, ma penso che prima si fa e meglio e'”. Lo dice il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, rispondendo a Napoli a una domanda dei giornalisti sulle Regionali e sul lavoro che si sta facendo nella coalizione di centrosinistra. “Avs sara’ a Napoli la prossima settimana – ricorda – per un importantissimo appuntamento, la prima conferenza nazionale degli eletti delle elette. Centinaia di amministratori locali, moltissimi giovani, che si riuniranno per discutere su come offrire, anche dai territori, un’alternativa al governo della destra. Siamo impegnati a costruire questa alternativa anche in Campania, per battere la destra e costruire una nuova stagione”. In merito alla battaglia condotta da Vincenzo De Luca, che punta a ricandidarsi alla guida della Regione per la terza volta consecutiva, Fratoianni ribadisce che, “come Sinistra italiana, abbiamo sempre detto che siamo contro il terzo mandato. Io penso che dopo due mandati si possa fare altro – prosegue – non vuol dire che non si puo’ piu’ fare nulla, ma non ci si ricandida. E’ evidente che in Campania c’e’ un problema che riguarda il conflitto con il presidente della Regione, che legittimamente dice di voler fare il terzo mandato, ma trovo legittimo anche che qualcuno dica che non e’ d’accordo”.

