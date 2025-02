REGIONALI 2025. GENNARO SALVATORE: “LISTA MODERATI E RIFORMISTI PRESENTE CON IL CENTRO DESTRA”

“La mission dei Moderati e Riformisti , che è quella di dare cittadinanza politica a quanti si riconoscono nei valori e nelle politiche del Centro Destra pur non ritenendo di essere organici nei tre Partiti principali continua e sarà in campo con una propria lista alle prossime regionali in Campania.”

Lo annuncia il responsabile politico del Movimento Gennaro Salvatore.

Così come nella tradizione e in continuità delle ultime cinque consiliature nelle quali questa area politica ha promosso liste a sostegno del candidato presidente del Centro Destra eleggendo sempre almeno un rappresentante in consiglio . Nella vittoria e nelle sconfitte , ma sempre leali .