PARCHI NAZIONALI. IANNONE (FDI): “DISEGNO DI LEGGE PER ELIMINARE IL VINCOLO DELLA DOPPIA AUTORIZZAZIONE”

“E’ stata pubblicata la mia proposta di Legge per fare in modo che i cittadini che vivono nel perimetro dei Parchi non si trovino in una riserva dov’è impossibile lo sviluppo antropico. In particolare, la doppia autorizzazione (Sovrintendenza e Parco) ingessa lo sviluppo rendendo i Parchi non una opportunità ma un limite. La mia proposta di legge mira a semplificare soprattutto rispetto ad un atteggiamento da talebani del vincolo di alcuni funzionari delle Sovrintendenze che rendono impossibile ogni iniziativa. Ritengo che sia possibile coniugare la difesa dell’ambiente con l’esigenza di sviluppo per fare dei nostri Parchi una vera occasione di valorizzazione di territori magnifici, unici al mondo. Occorrono strutture ed infrastrutture per fare questo e i processi non possono essere preclusi a prescindere da visioni museali che creano paradisi potenzialmente ricchi abitati da diavoli realmente poveri. Auspico che questa mia iniziativa diventi patrimonio di tutti e che si mobilitino Amministratori delle zone interessate, che nascano comitati trasversali alle forze politiche per sostenere questa iniziativa che può essere la vera svolta”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del Collegio Salernitano e primo firmatario della proposta di Legge Atto Senato 1381 del 13 febbraio 2025.

