SABATO 15 FEBBRAIO IL CONGRESSO PROVINCIALE DI AZIONE A SALERNO: ECCO IL PROGRAMMA

I lavori prenderanno *il via alle 10.30* e si concluderanno alle 13.30 per poi riprendere alle 16.00 e terminare alle 19.00 presso la sede provinciale al secondo piano della Galleria Capitol in C.so Vittorio Emanuele II, 193.

*Radicamento sui territori, focus sui temi e organizzazione territoriale in vista delle prossime elezioni regionali* i principali punti all’ordine del giorno.

Prenderà parte ai lavori l’On. Antonio *D’Alessio* , impegnato in questa fase del suo mandato parlamentare su temi di particolare rilievo per la comunità quali la giustizia, l’immigrazione e il fisco oltre agli esponenti dei principali partiti del territorio.

Piena convergenza sul nome del futuro segretario provinciale, il dott. Rosario *Pacifico* , già primario presso il Ruggi di Salerno e oggi consigliere comunale di Fisciano.

La fase congressuale rappresenta sempre il momento di massima espressione di *democrazia interna* per ogni partito e per Salerno in Azione vuole segnare il rinnovamento dell’impegno per il futuro della provincia, con la stessa determinazione e passione che ormai – da cinque anni – anima il gruppo provinciale che attrae e valorizza sempre più i *giovani* per la centralità dei temi e delle proposte concrete, *per una politica post-ideologica oltre il bipolarismo.*

Insieme puntiamo a costruire una comunità amministrativa più coesa e sempre più efficiente.

Durante i lavori congressuali, il candidato segretario presenterà la sua mozione, la sua proposta di direttivo provinciale e attribuirà deleghe operative. Si voterà inoltre per i delegati all’assemblea nazionale che si terrà alla fine del mese di marzo.