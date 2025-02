REGIONALI 2025. IL COMMISSARIO PD MISIANI NON HA ANCORA CONVOCATO LA NUOVA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO

Dopo l’annullamento dell’incontro in programma per giovedi’ 13 Febbraio, a causa di alcuni impegni in Parlamento del Senatore Antonio Misiani, Commissario Regionale del Pd in Campania, non è stata ancora fissata la nuova riunione dei rappresentanti dei partiti del Campo Largo.

Alla riunione, alla quale prenderanno parte sia Azione che Italia Viva, dovrebbe tenersi nei primi giorni della prossima settimana, con ogni probabilità lunedi’, quando il Senato non prevede impegni di aula per i parlamentari.