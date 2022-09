LA FEDERAZIONE DEI CONSORZI ASI D’ITALIA IN CAMPO CONTRO IL CARO ENERGIA

La FICEI (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione), rappresenta oltre 30 Enti Pubblici di gestione delle aree industriali sparsi su tutto il territorio nazionale (da Pordenone, Verona a Taranto, Gioia Tauro, Olbia e Cagliari, solo per citarne alcuni), il Presidente Andrea Ferroni, raccogliendo l’enorme preoccupazione dei

Consorzi sugli effetti catastrofici del “caro energia” per la gestione e la prosecuzione dei servizi dagli stessi offerti al mondo industriale, con particolare riferimento a quello essenziale del trattamento e depurazione dei reflui industriali, ha scritto una nota al Presidente del Consiglio Mario Draghi, in uno ai Ministri dell’Economia e

delle Finanze, dello Sviluppo Economico, della Transizione Ecologica, del Mezzogiorno, oltre che a tutti i principali esponenti politici e istituzionali, per sensibilizzarli ad intervenire in tempi brevissimi su tutte quelle realtà pubbliche e private, che erogando “servizi pubblici essenziali”, non possono modificare i costi dei servizi erogati (e in parte non vogliono per non appesantire ancora di più la già precaria situazione delle imprese) e di riflesso sono tecnicamente in “default” a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici per la gestione dei propri impianti (in primis “strategici” per la depurazione dei reflui industriali). Di seguito i contenuti della missiva:

I Consorzi di Sviluppo Industriale (A.S.I.) annoverano tra i propri compiti istituzionali

anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie

alla realizzazione e funzionamento degli insediamenti produttivi e, quindi, la loro

gestione lo svolgimento delle attività di conferimento, trattamento, smaltimento di

reflui provenienti da attività civili, industriali e speciali.

Ed invero, le suddette attività di gestione degli impianti di depurazione e di

smaltimento dei reflui/rifiuti industriali, costituiscono servizi pubblici essenziali ex

Legge 12 giugno 1990 n.146 ovvero servizi di pubblico interesse che, in quanto tali,

devono essere obbligatoriamente erogati e giammai essere interrotti.

Ovviamente, le succitate attività di gestione degli impianti unitamente a quelle di

trattamento e depurazione dei rifiuti autorizzati sono soggette, quali servizi pubblici

essenziali, a tariffe amministrate/calmierate stabilite che, infatti, ne costituiscono il

corrispettivo ed, in quanto tale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico-

finanziario degli Enti consortili che, com’è noto, sono obbligati al pareggio di

bilancio.

Orbene, una delle componenti principali della predetta tariffa è, ovviamente, il

costo dell’energia, necessaria all’ineludibile funzionamento dei predetti impianti di

smaltimento.

Di qui le ragioni della presente con cui, infatti, si vogliono sensibilizzare le istituzioni in

indirizzo sui negativi effetti e danni irreversibili che, con crescita esponenziale, si sono

determinati e si stanno determinando per i Consorzi A.S.I. a causa del noto rincaro

dei costi energetici, difatti giunto addirittura al +500% e riversatosi sulle bollette della

corrente a partire dal secondo semestre 2021, così determinando un vero e proprio

“dramma sociale”.

Tuttavia, considerata la finalità istituzionale sottesa all’attività svolta dai predetti

Consorzi, gli stessi non possono e non vogliono ribaltare i predetti aumenti sulle

aziende produttive insediate le cui attività, infatti, verrebbero definitivamente

“stroncate” poiché già danneggiate e messe a dura prova dalla congiuntura economica

ulteriormente aggravata dalla crisi determinata dalla nota pandemia degli scorsi anni

2019/2020 e di cui, a tutt’oggi, ancora ne patiscono gli effetti e da cui non ne sono

ancora “uscite”.

Contestualmente però, non può essere sottaciuta l’ulteriore e rilevante circostanza che i

predetti rincari parimenti non possono essere “sopportati” dai medesimi

Consorzi i cui bilanci, già sofferenti, infatti collasserebbero irreversibilmente poiché

incapaci di poterli sopportare, risultando i predetti servizi, infatti, già offerti a

prezzi calmierati/amministrati e considerato.

Diversamente opinando, quindi, si condannerebbero i Consorzi A.S.I. alla sicura

“morte istituzionale” nei quali, ad oggi, lavorano circa un migliaio di dipendenti a cui

devono aggiungersi quelli delle società partecipate mediante le quali i medesimi

Consorzi espletano i suddetti servizi pubblici essenziali.

Per completezza di analisi si rappresenta che si ha conoscenza delle misure e degli aiuti

contenute nel “Decreto Aiuti bis” ex D.L. n. 115/22 il cui testo di conversione in legge

è stato approvato con modifiche dal Senato in data 14.09.2022 ma le stesse, seppur da

elogiare, sono insufficienti per poter superare le criticità innanzi rappresentate.

Il superamento di dette criticità, infatti, potrà essere raggiunto solo mediante un

congelamento dei succitati rincari ed un ripristino delle tariffe energetiche antecedenti

agli stessi, come peraltro avvenuto per il carburante che, con l’eliminazione delle accise,

è riuscite a mantenere un costo €/L piò o meno pari a quello in vigore prima degli

aumenti che hanno afflitto anche tale settore.

Per quanto innanzi si è certi e convinti che si terrà conto delle rimostranze contenute

nella presente e si confida quindi in un sollecito intervento, pena il nefasto epilogo

istituzionale innanzi rappresentato, che ci si augura sarà scongiurato dagli interventi

legislativi che le SS.LL., ciascuna per quanto di propria competenza, metterà

sicuramente in campo.