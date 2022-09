SALERNITANI AL GOVERNO: IN CORSA EDMONDO CIRIELLI E MAURIZIO LEO

Sono due i nomi di politici salernitani in corsa, oggi, per entrare a far parte del Governo che Giorgia Meloni nelle prossime settimane andrà a formare: si tratta di Edmondo Cirielli e di Maurizio Leo, entrambi deputati, entrambi eletti con Fratelli d’Italia in occasione dell’ultima tornata elettorale del 25 Settembre.

Cirielli, Questore della Camera uscente, una lunghissima esperienza parlamentare, prima ancora all’interno del Consiglio Regionale, Presidente della Provincia di Salerno dal 2009, potrebbe andare a ricoprire l’incarico di Ministro della Coesione Territoriale, il dicastero che nel Governo Draghi è stato guidato da Mara Carfagna, oggi all’opposizione, dopo l’elezione con Azione – Italia Viva.

Maurizio Leo, salernitano di nascita e di origini, molto legato alla sua Siano, dove di frequente si reca, è già stato sottosegretario all’Economia nel corso dell’ultimo Governo di Silvio Berlusconi. Per Leo, oggi, si parla del Ministero delle Finanze o dell’Economia, considerato che l’idea del centro destra è quella di sdoppiare l’attuale ministero guidato da Franco.