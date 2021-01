LA FONDAZIONE PICENTIA LANCIA UNA CAMPAGNA A FAVORE DEL VACCINO COVID

La Fondazione Picentia lancia la campagna a favore del vaccino contro il Covid-19.

La campagna si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione circa la necessità e l’importanza di effettuare il vaccino, unico modo per sconfiggere il Coronavirus e lasciarci alle spalle la fase pandemica.

Sul tema si è espressa la vicepresidente della Fondazione Picentia, Mariella dell’Angelo, che spiega i motivi che hanno indotto la Fondazione ad avviare la campagna, che proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo medici, operatori sanitari e ricercatori.

«Dopo quanto accaduto nel mondo a causa dell’emergenza sanitaria – spiega la vicepresidente Dell’Angelo – il vaccino rimane l’unico strumento in grado di restituirci quella normalità ormai persa e che tanto ci manca. Vaccinarsi è un atto d’amore verso sé stessi e la comunità. Di fronte ad una malattia così contagiosa e mortale è doveroso, quanto necessario proteggere i nostri familiari, amici e colleghi. Inoltre, sono d’accordo, per alcune categorie quali i medici (che maggiormente sono a contatto con anziani e persone malate), all’introduzione da parte dello stato all’obbligatorietà del vaccino, proprio perché ci troviamo in un regime d’emergenza».