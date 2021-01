SALERNO. ROBERTO CELANO: “IN CITTA’ LO STATO DEL VERDE PUBBLICO E’ PIETOSO”

“Lo stato del verde pubblico a Salerno è pietoso. Manca manutenzione ed è assente ogni tipo di programmazione. Ha ragione Biagio Scanniello, già valente responsabile del verde pubblico, che ha dichiarato che la caduta periodica di alberi attiene ad eventi prevedibili in considerazione dello stato di invecchiamento del patrimonio arboreo cittadino.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Ha aggiunto anche che il Piano verde in città è assente e che si sono fatte troppe scelte sbagliate. In commissione trasparenza, convocata dal Presidente Cammarota, ho chiesto all’Assessore Caramanno di intervenire con solerzia condividendo l’urgenza di predisporre un accurato piano ad oggi inesistente ed ho proposto di convocare per ascoltare l’ex dirigente Scanniello affinché possa dettagliare ed illuminarci sulle scelte a suo dire errate e possa esporre i suoi eventuali suggerimenti. Vanno, altresì, incrementati gli stanziamenti, allo stato insufficiente, per la manutenzione di alberi e verde pubblico.