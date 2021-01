BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. TUTTO IL CENTRO SINISTRA SCARICA LA FRANCESE

Tutti i partiti del centro sinistra hanno, ufficialmente, scaricato la attuale sindaco del Comune di Battipaglia Cecilia Francese: dal Pd ad Italia Viva, da Campania Libera al Partito Socialista Italiano, da Centro Democratico a tutti gli altri movimenti che ruotano nella coalizione, nel corso di una riunione, convocata nella serata di ieri, hanno indicato per le prossime comunali una strada completamente diversa da quella che vede Cecilia Francese in campo per il secondo mandato.

Nessun nome è comparso nel comunicato stampa, diramato al termine della riunione, ma le indicazioni da qualche settimana portano al nome dell’imprenditore del settore agricolo Rosario Rago, attualmente Presidente di Confagricoltura.