LA PROVINCIA DI SALERNO AL SERVIZIO DEI COMUNI PER I PIANI URBANISTICI

La Regione Campania con LR n.38 del 29/12/2020 (art.29), ha modificato l’art.44 della LR n.16/2004 (Norma in materia di Governo del Territorio), definendo una nuova tempistica per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali. Quindi in dettaglio:

Approvazione del Preliminare di Piano, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021; Adozione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021; Approvazione del Piano urbanistico comunale, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

La Provincia di Salerno, dal 2012 all’indomani dell’entrata in vigore del PTCP, ha avviato un intenso lavoro di assistenza, interscambio, supporto e accompagnamento dei 158 Comuni di competenza, ottenendo importanti risultati, visto che i comuni salernitani sono stati i più virtuosi della Campania. Dall’ultimo monitoraggio risulta che solo 14 su 158 Comuni sono attualmente sprovvisti di preliminare di PUC.

“Al fine di supportare ulteriormente i Comuni di competenza – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – il nostro Settore Ambiente e Urbanistica, diretto da Angelo Cavaliere con il supporto del Vice Presidente Carmelo Stanziola, delegato all’Urbanistica, ha elaborato nuovo materiale cartografico da diffondere gratuitamente, per offrire un concreto contributo alla elaborazione del Preliminare di Piano e della componente strutturale del PUC.

Ci muoviamo in un periodo complesso e le risorse economiche da destinare alle attività di pianificazione e programmazione territoriale sono decisamente limitate. La Provincia non si ferma nell’attività di assistenza e supporto per i nostri Comuni, perché nessuno resti indietro o venga commissariato per inadempienze imputabili esclusivamente alle difficoltà operative ed economiche che la pandemia ha ulteriormente aggravato.

La Provincia di Salerno convoca quindi la Conferenza di Piano Permanente attuativa del PTCP, per presentare il materiale elaborato alla comunità salernitana. La Conferenza sarà organizzata in sette incontri che si svolgeranno su piattaforma web, per ognuno degli Ambiti Identitari provinciali. Di seguito il calendario degli incontri e le informazioni relative.”

Ambito “L’Agro Nocerino Sarnese” – 26 gennaio 2021 ore 10.00;

Ambito “La Costiera Amalfitana e la centralità di Cava de’ Tirreni” – 26 gennaio 2021 ore 12.30;

Ambito “L’area metropolitana di Salerno, Valle dell’Irno e Picentini” – 26 gennaio 2021 ore 15.00;

Ambito “La piana del Sele” – 27 gennaio 2021 ore 10.00;

Ambito “L’Alto Medio Sele Tanagro e Alburni Nord Ovest” – 27 gennaio 2021 ore 12.30;

Ambito “Il Cilento: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est” – 28 gennaio 2021 ore 10.00;

Ambito “La Città del Vallo di Diano” – 28 gennaio 2021 ore 15.00.