LA REGIONE DI DE LUCA INVESTE MEZZO MILIONE DI EURO PER UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Ammonta a 500.000 euro l’investimento che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha destinato ad una campagna di comunicazione di fine mandato, con la quale illustrare ai cittadini della Campania i risultati raggiunti nel corso degli ultimi 5 anni. Come già accaduto in passato .- da ultimo il caso della campagna sulla Sanità – il Presidente De Luca affida a manifesti, tabelloni e spazi pubblicitari sul web il compito di raccontare il lavoro ed i risultati ottenuti, in termini amministrativi nei diversi settori di competenza dell’Amministrazione Regionale. La campagna, che per il momento si trova nella fase preparatoria, dovrebbe partire nei prossimi mesi e, sicuramente, essere realizzata prima dell’estate, considerato che per legge tutte le attività di comunicazione, considerata la scadenza elettorale, vengono vietate a partire dal prossimo mese di Settembre.

