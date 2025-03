CAPACCIO, COMUNALI 2025. L’AVVOCATO PAOLINO CONFERMA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

C’è il nome dell’ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno Gaetano Paolino per la prossima campagna elettorale di Capaccio, in programma, salvo colpi di scena, tra fine maggio ed inizio giugno. Paolino conferma il suo impegno a guidare il gruppo dell’ex maggioranza Alfieri verso il nuovo appuntamento elettorale.

“Avvertendo un obbligo di natura morale di porre a disposizione della comunità la mia esperienza professionale che, nel corso di oltre 40 anni, mi ha visto impegnato in svariate questioni che interessano gli enti locali, ho ritenuto di dover partecipare a questa competizione elettorale”. Così l’avvocato amministrativista Gaetano Paolino – come riporta oggi, anche in prima pagina, il quotidiano “L’Ora” consultabile online – ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni a Capaccio Paestum, sua città di nascita.

“Anche su impulso di tanti amici e in considerazione della storia politica di mio padre e della mia famiglia, ho deciso di dare il mio contributo derogando al radicato convincimento di dedicarmi esclusivamente alla professione di avvocato amministrativista”.