COMUNE DI SALERNO E CONSORZIO ASI: ACCORDO PER IL NUOVO POLO FIERISTICO

Venerdì 14 marzo, alle ore 9:30, presso il Palazzo di Città in via Roma a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio ASI Salerno per la realizzazione del Polo Fieristico di Salerno.

L’intesa sarà sottoscritta dal Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e dal Presidente del Consorzio ASI, Antonio Visconti, alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui l’On. Piero De Luca.

La realizzazione del Polo Fieristico, nell’area del Centro Agroalimentare di Salerno, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Salerno quale centro strategico per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i dettagli dell’accordo e le prospettive legate al progetto.