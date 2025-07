LA SOCIETA’ MIRAMARE SERVICE ISCRITTA ALLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA DI SALERNO

La Prefettura di Salerno, per tramite dell’Ufficio Territoriale del Governo, Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, ha ufficialmente comunicato l’iscrizione della Miramare Service srl negli elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la cosiddetta White List, prevista dalla Legge 190/2012 e dal DPCM 18 aprile 2013 (pubblicato in G.U. il 15/11/2013).

L’iscrizione per Miramare Service srl riguarda i settori dei servizi funerari e cimiteriali e dei servizi ambientali, comprensivi delle attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero (anche per conto terzi), trattamento, smaltimento rifiuti, bonifiche, risanamento e tutti i servizi collegati alla gestione dei rifiuti.

Questa iscrizione rappresenta un importante riconoscimento del percorso di trasparenza, affidabilità e legalità intrapreso da Miramare Service srl, e conferma l’impegno dell’azienda nell’operare nel pieno rispetto delle normative vigenti, a tutela delle comunità e dei territori serviti.

“L’iscrizione nella White List della Prefettura di Salerno – dichiara l’Amministratore Unico di Miramare Service srl, Ing. Carmine La Mura – rappresenta per noi un risultato di grande valore etico e istituzionale. Operare in settori complessi, soprattutto come quello ambientale, significa assumersi grandi e concrete responsabilità verso le comunità e i territori. Il nostro impegno quotidiano, con il personale ed i consulenti, è volto a lavorare nel rispetto della legge, della trasparenza e della fiducia pubblica”.

Miramare Service srl, con questa iscrizione, si distingue così come una delle pochissime realtà delle Società “in house” ad aver ottenuto questo importante accreditamento, rafforzando ulteriormente la propria posizione come interlocutore serio e qualificato nei settori ambientale e dei servizi cimiteriali per i Comuni Soci

